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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Погонь
Пяст - Погонь: обзор матча 20 октября 2023
Пяст
20.10.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 0
Завершен
Погонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Погонь
85'
Замена
A. Przyborek
️️️️
Э. Кулурис
85'
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
Желтая карточка
T. Huk
84'
Замена
T. Huk
️️️️
Х. Феликс
82'
Желтая карточка
J. Czerwiński
81'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
S. Krykun
75'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
70'
67'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
60'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
Желтая карточка
P. Dziczek
50'
35'
Желтая карточка
A. Gorgon
30'
Желтая карточка
R. Kurzawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
98
2
20
6
44
19
Амейо
4
7
Феликс
16
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
8
21
Бичахчян
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
44
92
Кадзиор
92
Кадзиор
44
6
30
30
6
7
Феликс
5
5
7
Феликс
8
16
16
8
9
Кулурис
28
28
9
Кулурис
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
Остались в запасе
Пяст
Погонь
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Пяст - Погонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
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