Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Гурник
Шленск - Гурник: обзор матча 08 октября 2023
Шленск
08.10.2023, воскресенье, 13:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 1
Завершен
Гурник
32'
Э. Экспозито
90+4'
Ш. Чиж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Гурник
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ш. Чиж
Замена
C. Borthwick-Jackson
️️️️
Y. Matsenko
89'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
84'
Желтая карточка
Ł. Bejger
80'
74'
Замена
Л. Эннали
️️️️
L. Podolski
72'
Желтая карточка
К. Триантафиллопулос
Замена
A. Paluszek
️️️️
M. Konczkowski
71'
66'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
С. Муселик
66'
Замена
P. Krawczyk
️️️️
D. Pacheco
46'
Замена
A. Kapralik
️️️️
K. Lukoszek
46'
Замена
R. Dadok
️️️️
D. Szala
Замена
М. Жуковски
️️️️
Б. Индже
46'
Желтая карточка
Б. Индже
40'
37'
Желтая карточка
Э. Янжа
ГОЛ! 1:0!
Э. Экспозито
Пас отдал
P. Schwarz
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
2-2-5
12
5
Петков
33
27
Индже
33
44
10
Экспозито
17
3
15
3-4-3
31
2
26
Яницки
13
Янжа
26
8
10
17
13
Триантафиллопулос
17
70
Муселик
15
3
3
15
27
Индже
22
Жуковски
22
Жуковски
27
Индже
33
22
22
33
33
35
35
33
2
96
96
2
70
Муселик
55
Чиж
55
Чиж
70
Муселик
10
11
Эннали
11
Эннали
10
17
20
20
17
8
22
22
8
Остались в запасе
Шленск
Гурник
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Остались в запасе
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Шленск - Гурник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Новости команд
Все
Шленск
Гурник
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+