Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Ракув
Рух - Ракув: обзор матча 24 сентября 2023
Рух
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 9 тур
3 : 5
Завершен
Ракув
7'
T. Wójtowicz
71'
T. Podstawski
78'
D. Szczepan (П)
20'
D. Drachal
28'
D. Drachal
42'
D. Drachal
69'
С. Плавсич
86'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Ракув
90'
+8
Желтая карточка
Б. Ледерман
Замена
️️️️
D. Szczepan
90'
+2
86'
ГОЛ! 3:5!
В. Кочергин
Пас отдал
М. Кебула
Замена
D. Steczyk
️️️️
P. Szur
81'
79'
Замена
Д. Сореску
️️️️
С. Плавсич
79'
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Новак
78'
Желтая карточка
Я. Папаниколау
ГОЛ с пенальти! 3:4!
D. Szczepan
78'
ГОЛ! 2:4!
T. Podstawski
71'
69'
ГОЛ! 1:4!
С. Плавсич
63'
Замена
М. Кебула
️️️️
Д. Йебоа
60'
Желтая карточка
Б. Новак
Желтая карточка
T. Podstawski
59'
46'
Замена
М. Рундич
️️️️
Б. Раковитан
Замена
J. Letniowski
️️️️
P. Baranowski
46'
42'
ГОЛ! 1:3!
D. Drachal
28'
ГОЛ! 1:2!
D. Drachal
20'
ГОЛ! 1:1!
D. Drachal
ГОЛ! 1:0!
T. Wójtowicz
Пас отдал
K. Michalski
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Michał Buchalik
ВР
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
ЦЗ
25
Paweł Baranowski
ЦЗ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Dawid Drachal
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
10
Джон Йебоа
АП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
D. Steczyk
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-5-1-1
1
4
21
25
7
6
26
20
28
33
95
2-1-4-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
5
Берггрен
5
Папаниколау
8
Ледерман
95
Плавсич
8
27
Новак
10
Йебоа
99
Зволински
25
7
7
25
4
11
11
4
25
Раковитан
3
Рундич
3
Рундич
25
Раковитан
10
Йебоа
77
Кебула
77
Кебула
10
Йебоа
27
Новак
10
Кочергин
10
Кочергин
27
Новак
95
Плавсич
18
Сореску
18
Сореску
95
Плавсич
Остались в запасе
Рух
Ракув
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
16
J. Sedlak
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Рух - Ракув
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Новости команд
Все
Рух
Ракув
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хаммарбю» – «Ракув»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Ракув» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Ракув» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 1.65
19 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+