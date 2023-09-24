Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Варта
Заглембе - Варта: обзор матча 24 сентября 2023
Заглембе
24.09.2023, воскресенье, 13:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Варта
57'
T. Makowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Варта
Вторая желтая
M. Grzybek
90'
Замена
A. Wozniak
️️️️
J. Munoz
90'
88'
Замена
W. Kaminski
️️️️
Д. Визингер
88'
Замена
F. Borowski
️️️️
Я. Бартковски
88'
Замена
Б. Цыру
️️️️
D. Stavropoulos
82'
Желтая карточка
Д. Визингер
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
80'
Замена
М. Полетанович
️️️️
T. Makowski
80'
77'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
77'
Замена
M. Żurawski
️️️️
М. Луиш
77'
Замена
Н. Мяенпя
️️️️
M. Kupczak
Замена
Д. Богар
️️️️
Т. Пенько
73'
ГОЛ! 1:0!
T. Makowski
Пас отдал
С. Булеца
57'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
К. Чодина
46'
Желтая карточка
M. Grzybek
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
77
Стефан Савич
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
74
Kamil Kruk
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
4
Марко Полетанович
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
47
Tomas Prikryl
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
3-4-1-2
1
Диудис
13
5
2
6
11
Чодина
21
Пенько
8
Дабровски
10
Булеца
9
2
3-2-1-3
1
21
11
4
2
Бартковски
34
90
Луиш
7
Шмит
29
Визингер
77
Савич
6
4
Полетанович
4
Полетанович
6
10
Булеца
7
7
10
Булеца
21
Пенько
39
Богар
39
Богар
21
Пенько
9
11
11
9
11
Чодина
7
Вдовяк
7
Вдовяк
11
Чодина
4
15
Цыру
15
Цыру
4
21
8
Мяенпя
8
Мяенпя
21
2
Бартковски
28
28
2
Бартковски
90
Луиш
6
6
90
Луиш
29
Визингер
97
97
29
Визингер
Остались в запасе
Заглембе
Варта
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
74
Kamil Kruk
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Давид Шульчек
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
74
Kamil Kruk
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
47
Tomas Prikryl
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Давид Шульчек
Статистика матча Заглембе - Варта
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Новости команд
Все
Заглембе
Варта
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+