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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Пуща
Ракув - Пуща: обзор матча 03 сентября 2023
Ракув
03.09.2023, воскресенье, 21:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
2 : 0
Завершен
Пуща
19'
С. Киттель
26'
Б. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Пуща
90'
+5
Желтая карточка
H. Tomalski
Желтая карточка
Д. Йебоа
89'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
85'
Желтая карточка
В. Ковачевич
81'
79'
Замена
A. Kramarz
️️️️
W. Hajda
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Ледерман
76'
Замена
D. Drachal
️️️️
С. Плавсич
75'
Замена
М. Кебула
️️️️
С. Киттель
66'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Б. Новак
66'
61'
Замена
B. Poczobut
️️️️
Й. Майчрзак
49'
Желтая карточка
M. Mesanovic
46'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
J. Bartosz
46'
Замена
M. Pieczek
️️️️
M. Koj
46'
Замена
H. Tomalski
️️️️
A. Siemaszko
41'
Желтая карточка
J. Bartosz
ГОЛ! 2:0!
Б. Новак
Пас отдал
Ф. Тудор
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Киттель
Пас отдал
С. Плавсич
19'
18'
Желтая карточка
J. Serafin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
ПП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
70
Wojciech Hajda
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Пуща
99
Kacper Piechota
ВР
6
Marcel Pieczek
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
30
Adam Kramarz
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
45
Rok Kidric
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
3
Рундич
15
Ковачевич
5
Берггрен
8
Ледерман
95
Плавсич
8
Киттель
7
Тудор
27
Новак
99
Зволински
3-2-3-2
13
21
17
8
27
3
70
14
9
9
30
Майчрзак
95
Плавсич
8
8
95
Плавсич
8
Киттель
77
Кебула
77
Кебула
8
Киттель
8
Ледерман
10
Кочергин
10
Кочергин
8
Ледерман
27
Новак
10
Йебоа
10
Йебоа
27
Новак
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
21
6
6
21
17
11
11
17
30
Майчрзак
93
93
30
Майчрзак
70
30
30
70
9
10
10
9
Остались в запасе
Ракув
Пуща
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
99
Kacper Piechota
ВР
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
99
Kacper Piechota
ВР
16
Michał Walski
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
45
Rok Kidric
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Томаш Тулач
Статистика матча Ракув - Пуща
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
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