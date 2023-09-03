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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Погонь
Заглембе - Погонь: обзор матча 03 сентября 2023
Заглембе
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 0
Завершен
Погонь
78'
B. Kopacz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Погонь
90'
+4
Желтая карточка
R. Kurzawa
Замена
Д. Богар
️️️️
Т. Пенько
90'
Желтая карточка
M. Nalepa
89'
81'
Замена
Л. Кутрис
️️️️
L. Borges
80'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
ГОЛ! 1:0!
B. Kopacz
78'
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Чодина
75'
Замена
J. Munoz
️️️️
D. Kurminowski
75'
74'
Желтая карточка
Л. Захович
66'
Желтая карточка
В. Бичахчян
60'
Желтая карточка
Л. Вальквист
59'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
A. Przyborek
59'
Замена
Л. Захович
️️️️
J. Gamboa
45'
+2
Желтая карточка
A. Przyborek
26'
Замена
P. Stolarski
️️️️
Д. Лончар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
74
Kamil Kruk
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
8
Rafał Kurzawa
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
3-4-1-2
1
Диудис
13
25
2
6
11
Чодина
21
Пенько
8
Дабровски
10
Булеца
91
2
2-4-4
81
22
Лончар
28
Вальквист
16
21
Бичахчян
28
11
Гросицки
44
4
20
9
Кулурис
11
Чодина
11
11
11
Чодина
21
Пенько
39
Богар
39
Богар
21
Пенько
91
9
9
91
4
33
Кутрис
33
Кутрис
4
28
8
8
28
22
Лончар
28
28
22
Лончар
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
16
90
Захович
90
Захович
16
Остались в запасе
Заглембе
Погонь
1
Szymon Weirauch
ВР
74
Kamil Kruk
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
29
Yadegar Rostami
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
74
Kamil Kruk
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
29
Yadegar Rostami
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Заглембе - Погонь
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
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