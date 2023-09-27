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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Легия
Погонь - Легия: обзор матча 27 сентября 2023
Погонь
27.09.2023, среда, 21:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
3 : 4
Завершен
Легия
29'
К. Гросицки
51'
Э. Кулурис
71'
В. Бичахчян
33'
Т. Пекхарт
69'
П. Вшолек
78'
Ю. Элитим
84'
С. Капуади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Легия
Желтая карточка
M. Malec
90'
+3
Желтая карточка
P. Stolarski
90'
+3
84'
ГОЛ! 3:4!
С. Капуади
Пас отдал
Ю. Элитим
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
82'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
82'
78'
ГОЛ! 3:3!
Ю. Элитим
77'
Замена
М. Росолек
️️️️
Жозуэ
77'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
77'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Б. Слиш
Замена
K. Smolinski
️️️️
К. Гросицки
73'
Замена
P. Stolarski
️️️️
Л. Вальквист
73'
ГОЛ! 3:2!
В. Бичахчян
71'
69'
ГОЛ! 2:2!
П. Вшолек
Пас отдал
П. Кун
Замена
Л. Захович
️️️️
A. Gorgon
67'
63'
Замена
М. Гуал
️️️️
Т. Пекхарт
Желтая карточка
A. Gorgon
58'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
A. Gorgon
51'
46'
Замена
М. Бюрх
️️️️
Э. Мучи
45'
+4
Красная карточка
А. Енджейчик
42'
Желтая карточка
С. Капуади
33'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пекхарт
Пас отдал
П. Вшолек
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Л. Вальквист
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
32
Макана Баку
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
7
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
8
21
Бичахчян
20
23
44
9
Кулурис
3-3-2-2
25
Тобиаш
3
Капуади
55
Енджейчик
4
Рибейру
22
Элитим
99
Слиш
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
17
Пекхарт
7
Мучи
8
16
16
8
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
28
Вальквист
28
28
28
Вальквист
11
Гросицки
61
61
11
Гросицки
20
90
Захович
90
Захович
20
7
Мучи
15
Бюрх
15
Бюрх
7
Мучи
99
Слиш
16
Челхака
16
Челхака
99
Слиш
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
10
Жозуэ
7
Росолек
7
Росолек
10
Жозуэ
17
Пекхарт
28
Гуал
28
Гуал
17
Пекхарт
Остались в запасе
Погонь
Легия
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
86
Игор Стрзалек
АП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
86
Игор Стрзалек
АП
32
Макана Баку
ЛВ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Погонь - Легия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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