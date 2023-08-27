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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Заглембе
Корона - Заглембе: обзор матча 27 августа 2023
Корона
27.08.2023, воскресенье, 16:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
2 : 0
Завершен
Заглембе
15'
N.
22'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Заглембе
90'
Желтая карточка
A. Wozniak
86'
Замена
M. Mróz
️️️️
T. Makowski
Замена
J. Konstantyn
️️️️
М. Годиньо
78'
70'
Замена
J. Munoz
️️️️
D. Kurminowski
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Czyżycki
70'
Замена
R. Deaconu
️️️️
M. Remacle
70'
Желтая карточка
Е. Шикавка
63'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
60'
55'
Желтая карточка
M. Kirkeskov
46'
Замена
Т. Пенько
️️️️
С. Булеца
46'
Замена
A. Wozniak
️️️️
К. Чодина
42'
Замена
M. Kirkeskov
️️️️
T. Gaprindashvili
31'
Вторая желтая
B. Kłudka
ГОЛ! 2:0!
A. Dalmau
22'
ГОЛ! 1:0!
N.
Пас отдал
A. Dalmau
15'
11'
Желтая карточка
B. Kłudka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
98
Mateusz Czyżycki
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Nono
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
74
Kamil Kruk
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
3-3-4
1
Деконски
44
Затор
6
28
Годиньо
18
98
8
9
5
17
10
4-3-1-2
1
13
2
74
2
6
8
Дабровски
11
Чодина
10
Булеца
91
9
28
Годиньо
19
19
28
Годиньо
98
7
7
98
8
70
70
8
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
6
7
7
6
10
Булеца
21
Пенько
21
Пенько
10
Булеца
11
Чодина
11
11
11
Чодина
9
2
2
9
91
9
9
91
Остались в запасе
Корона
Заглембе
1
Konrad Forenc
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Konrad Forenc
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Корона - Заглембе
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
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