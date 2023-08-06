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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Лех
Заглембе - Лех: обзор матча 06 августа 2023
Заглембе
06.08.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 1
Завершен
Лех
41'
D. Kurminowski
76'
М. Блажич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Лех
Замена
M. Mróz
️️️️
D. Kurminowski
90'
+1
83'
Замена
М. Гургуль
️️️️
А. Соуза
83'
Замена
А. Собич
️️️️
М. Ишак
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Блажич
Пас отдал
Ж. Перейра
Замена
A. Wozniak
️️️️
Т. Пенько
73'
Замена
T. Gaprindashvili
️️️️
Д. Богар
72'
Желтая карточка
К. Чодина
67'
63'
Замена
А. Червински
️️️️
А. Милич
Желтая карточка
Д. Дабровски
60'
55'
Желтая карточка
Ф. Беднарек
55'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Д. Хотич
55'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
К. Вельде
51'
Желтая карточка
А. Милич
50'
Красная карточка
Р. Муравски
48'
Желтая карточка
М. Ишак
Желтая карточка
B. Kłudka
45'
+4
Желтая карточка
Т. Пенько
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
D. Kurminowski
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
4-5-1
1
2
5
13
2
6
8
Дабровски
11
Чодина
21
Пенько
39
Богар
91
3-4-2-1
1
Беднарек
2
Перейра
16
Милич
16
Блажич
22
Муравски
10
Мархвиньски
10
Хотич
5
Андерссон
77
Соуза
99
Вельде
9
Ишак
21
Пенько
11
11
21
Пенько
91
7
7
91
39
Богар
9
9
39
Богар
77
Соуза
15
Гургуль
15
Гургуль
77
Соуза
16
Милич
30
Червински
30
Червински
16
Милич
99
Вельде
8
Карлстрем
8
Карлстрем
99
Вельде
9
Ишак
9
Собич
9
Собич
9
Ишак
10
Хотич
18
Шимчак
18
Шимчак
10
Хотич
Остались в запасе
Заглембе
Лех
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
39
Filip Kocaba
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
41
Бартош Мрозек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
39
Filip Kocaba
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
Остались в запасе
41
Бартош Мрозек
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Заглембе - Лех
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
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