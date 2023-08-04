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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Видзев
Ягеллония - Видзев: обзор матча 04 августа 2023
Ягеллония
04.08.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 3 тур
2 : 1
Завершен
Видзев
79'
А. Пулулу (П)
86'
B. Wdowik
36'
E. Terpiłowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Видзев
88'
Замена
А. Цыганик
️️️️
B. Pawlowski
ГОЛ! 2:1!
B. Wdowik
86'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
P. Olszewski
82'
80'
Желтая карточка
L. da Silva
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Пулулу
79'
Замена
М. Сачек
️️️️
Т. Романчук
72'
Замена
J. Lewicki
️️️️
Д. Марчук
72'
68'
Замена
P. Zieliński
️️️️
E. Terpiłowski
68'
Замена
A. Klimek
️️️️
F. Przybulek
Замена
J. Naranjo
️️️️
W. Łaski
62'
Замена
А. Пулулу
️️️️
J. Kubicki
61'
61'
Замена
D. Kun
️️️️
F. Álvarez
61'
Замена
И. Рондич
️️️️
J. Sanchez
58'
Желтая карточка
J. Sanchez
Желтая карточка
P. Olszewski
49'
39'
Желтая карточка
E. Terpiłowski
36'
ГОЛ! 0:1!
E. Terpiłowski
Пас отдал
B. Pawlowski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
6
Тарас Романчук
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
18
Нене
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
80
Filip Przybulek
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
28
José Naranjo
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
7
Antoni Klimek
ЦП
14
Dominik Kun
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-5-2
33
19
20
17
14
11
Марчук
18
Нене
77
6
Романчук
26
Дигес
11
Имас
2-5-3
23
Раваш
3
21
19
13
80
10
25
15
92
22
6
Романчук
61
Сачек
61
Сачек
6
Романчук
19
3
Стойинович
3
Стойинович
19
11
Марчук
36
36
11
Марчук
77
28
28
77
14
9
Пулулу
9
Пулулу
14
13
23
23
13
80
7
7
80
10
14
14
10
22
15
Рондич
15
Рондич
22
19
14
Цыганик
14
Цыганик
19
Остались в запасе
Ягеллония
Видзев
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Jakub Szymański
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Ягеллония - Видзев
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
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