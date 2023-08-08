«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью
«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов
«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»
Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»