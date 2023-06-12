«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»