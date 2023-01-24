Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
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Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
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Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
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Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
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Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»