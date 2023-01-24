Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»

Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)