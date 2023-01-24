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Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
24 января 2023, 10:59
4
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1
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
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2
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
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1
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
28 января 2022, 22:27
1
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
24 января 2023, 10:59
4
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
4 августа 2022, 17:30
2
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
26 мая 2022, 14:34
1
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
28 января 2022, 22:27
1
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
21 января 2022, 09:44
4
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
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Вайле - Силькеборг - 25 февраля 2024

Вайле
25.02.2024, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 19 тур
- : -
Не начался
Силькеборг
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Вайле - Силькеборг
Всего ударов по воротам
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Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
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Нордшелланд
- : -
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Люнгбю
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Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
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- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
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