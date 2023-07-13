«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»