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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Виборг
Копенгаген - Виборг: обзор матча 03 сентября 2023
Копенгаген
03.09.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Виборг
8'
Р. Барджи
48'
Д. Вавро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Виборг
Замена
В. Клем
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
85'
81'
Желтая карточка
М. Вестергор
Желтая карточка
Д. Ларссон
78'
78'
Замена
Я. Бонде
️️️️
Й. Греннинг
78'
Замена
Ж. Мануэль Мбом
️️️️
Д. Якобс
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Р. Барджи
72'
Желтая карточка
В. Классон
69'
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Гонсалвеш
65'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Э. Ахури
65'
51'
Желтая карточка
Н. Томас
ГОЛ! 2:0!
Д. Вавро
Пас отдал
К. Дикс
48'
46'
Замена
И. Йенсен
️️️️
И. Саид
Замена
А. Корнелиус
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
46'
30'
Желтая карточка
И. Саид
Желтая карточка
Э. Йелерт
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Барджи
Пас отдал
Э. Йелерт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
13
Йеппе Греннинг
ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Жан Мануэль Мбом
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
24
Мелинг
12
Йелерт
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
7
Гонсалвеш
19
Барджи
99
Ахури
9
Оскарссон
8
Фалк-Йенсен
4-1-2-2-1
1
Лунд
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
28
Вестергор
23
Якобс
19
Саид
19
Сержинью
18
Эмента
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
99
Ахури
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
99
Ахури
7
Гонсалвеш
7
Классон
7
Классон
7
Гонсалвеш
19
Барджи
17
Ларссон
17
Ларссон
19
Барджи
9
Оскарссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Оскарссон
13
Греннинг
6
Бонде
6
Бонде
13
Греннинг
23
Якобс
8
Мбом
8
Мбом
23
Якобс
19
Саид
10
Йенсен
10
Йенсен
19
Саид
Остались в запасе
Копенгаген
Виборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
27
Найджел Томас
ЛВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Копенгаген - Виборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
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