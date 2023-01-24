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1
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0
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14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
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4
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
4 августа 2022, 17:30
2
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
26 мая 2022, 14:34
1
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
28 января 2022, 22:27
1
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
21 января 2022, 09:44
4
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
14 февраля, 09:31
1
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
14 февраля, 08:57
0
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
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Копенгаген
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Копенгаген
1 : 3
13.02.2024
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Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 20 тур
Брондбю
1 : 1
03.03.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 0
25.02.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
0 : 0
19.02.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
18.02.2024
Копенгаген
Лига чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
1 : 3
13.02.2024
Манчестер Сити

Вайле - Копенгаген - 29 июля 2023

Вайле
29.07.2023, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Копенгаген
25' Р. Альбентоса
52' Д. Вавро (АГ)
19' Д. Ларссон
34' Р. Барджи
70' Д. Гонсалвеш (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вайле - Копенгаген
Матч завершен
87'
Замена
Исак-Бергманн Йоуханнессон ️️️️➡️️ Джордан Ларссон
Замена
Jasin Assehnoun ️️️️➡️️ Муса Джувара
82'
Замена
Азер Бусуладжич ️️️️➡️️ Хамза Барри
77'
Замена
Richard Sukuta-Pasu ️️️️➡️️ Герман Онугха
77'
71'
Замена
Лукас Лерагер ️️️️➡️️ Элиас Ахури
70'
ГОЛ с пенальти! 2:3
Диогу Гонсалвеш
65'
Желтая карточка
Кевин Дикс
Замена
Мухамаду Драмме ️️️️➡️️ Кристиан Киркегор
64'
Замена
Lundrim Hetemi ️️️️➡️️ Ebenezer Ofori
64'
61'
Замена
Орри Стейнн Оскарссон ️️️️➡️️ Руни Барджи
ГОЛ в свои ворота! 2:2
Денис Вавро
52'
46'
Замена
Вальдемар Лунд Йенсен ️️️️➡️️ Кристиан Серенсен
Желтая карточка
Рауль Альбентоса
45' +4
Желтая карточка
Ebenezer Ofori
45'
37'
Желтая карточка
Руни Барджи
34'
ГОЛ! 1:2
Руни Барджи
27'
Желтая карточка
Кристиан Серенсен
ГОЛ! 1:1
Рауль Альбентоса
25'
19'
ГОЛ! 0:1
Джордан Ларссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
10
Кристиан Киркегор
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
23
Джилли Соренсен
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Копенгаген
1
Камил Грабара
ВР
6
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
19
Элиас Йелерт
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
30
Элиас Ахури
ПВ
9
Диогу Гонсалвеш
ПВ
40
Руни Барджи
ПВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вайле
31
Игор Векич
ВР
59
Marius Elvius
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
7
Мухамаду Драмме
ОП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
19
Richard Sukuta-Pasu
ЦФ
Копенгаген
21
Тео Сандер
ВР
27
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
39
Оскар Хойлунд
ЦП
12
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
18
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
4-3-1-2
1
Тротт
20
Колингер
6
Альбентоса
3
Альборнос
4
10
Киркегор
5
Барри
23
Соренсен
11
Джувара
9
Онугха
15
4-1-3-2
1
Грабара
19
Йелерт
2
Дикс
3
Вавро
6
Серенсен
36
Клем
40
Барджи
9
Гонсалвеш
30
Ахури
11
Ларссон
33
Фалк-Йенсен
5
Барри
8
Бусуладжич
8
Бусуладжич
5
Барри
10
Киркегор
7
Драмме
7
Драмме
10
Киркегор
15
34
34
15
11
Джувара
77
77
11
Джувара
9
Онугха
19
19
9
Онугха
6
Серенсен
27
Лунд Йенсен
27
Лунд Йенсен
6
Серенсен
30
Ахури
12
Лерагер
12
Лерагер
30
Ахури
11
Ларссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
11
Ларссон
40
Барджи
18
Оскарссон
18
Оскарссон
40
Барджи
Остались в запасе
Вайле
Копенгаген
31
Игор Векич
ВР
59
Marius Elvius
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
Главный тренер
Петер Соренсен
21
Тео Сандер
ВР
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
39
Оскар Хойлунд
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
31
Игор Векич
ВР
59
Marius Elvius
ЦЗ
13
Стефан Велков
ЦЗ
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
Остались в запасе
21
Тео Сандер
ВР
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
39
Оскар Хойлунд
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вайле - Копенгаген
2
3
Желтые карточки
2
3
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Орхус
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- : -
10.03.2024
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