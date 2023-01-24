Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)