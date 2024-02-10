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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 10 февраля 2024
Мидлсбро
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
90+2'
С. Силвера
16'
Д. Найт
17'
М. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
ГОЛ! 1:2!
С. Силвера
Пас отдал
Ф. Азаз
90'
+2
Замена
С. Силвера
️️️️
С. Гринвуд
80'
78'
Замена
Х. Робертс
️️️️
К. Принг
Желтая карточка
Д. Барласер
73'
71'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
М. Джеймс
Замена
Л. Томас
️️️️
Л. Энгель
68'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Л. О'Брайен
68'
58'
Замена
Р. МакКрори
️️️️
С. Белл
57'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
46'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Г. Корник
17'
ГОЛ! 0:2!
М. Джеймс
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Найт
Пас отдал
Р. Дикки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
(К)
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
10
Финн Азаз
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
4-3-2-1
23
Гловер
4
Энгель
23
Фрай
33
ван ден Берг
12
Эйлинг
27
О'Брайен
4
Барласер
30
Хакни
20
Гринвуд
10
Азаз
88
Форсс
3-2-2-3
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
3
Принг
12
Найт
37
Джеймс
23
Корник
21
Уэллс
11
Белл
4
Энгель
33
Томас
33
Томас
4
Энгель
27
О'Брайен
8
МакГри
8
МакГри
27
О'Брайен
20
Гринвуд
17
Силвера
17
Силвера
20
Гринвуд
3
Принг
5
Робертс
5
Робертс
3
Принг
11
Белл
2
МакКрори
2
МакКрори
11
Белл
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
37
Джеймс
23
Корник
9
Мехмети
9
Мехмети
23
Корник
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
88
Сени Дьенг
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
88
Сени Дьенг
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
11
Офсайды
5
2
Количество передач
748
323
Сейвы
5
5
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.69
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Риверсайд
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