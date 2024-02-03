Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Кардифф
Уотфорд - Кардифф: обзор матча 03 февраля 2024
Уотфорд
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
43'
Д. Боулер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Кардифф
90'
+1
Желтая карточка
Д. Гутас
82'
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Д. Коллинс
81'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Этете
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Д. Ливермор
78'
73'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
Д. Боулер
73'
Замена
М. Ромео
️️️️
П. Нг
69'
Желтая карточка
Д. Боулер
63'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Колуилл
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
60'
Замена
К. Сема
️️️️
Г. Чакветадзе
60'
Замена
Э. Деннис
️️️️
М. Мартинс
60'
51'
Желтая карточка
Р. Колуилл
Желтая карточка
Д. Ливермор
50'
Желтая карточка
М. Поллок
47'
Желтая карточка
Г. Чакветадзе
44'
43'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боулер
Пас отдал
П. Нг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Вакун Байо
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Джош Боулер
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
10
Томас Инс
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
Кардифф
41
Matthew Turner
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-1-2-2-2
29
Хамер
18
Льюис
29
Худт
2
Эндрюс
8
Ливермор
8
Коне
30
Чакветадзе
11
Мартинс
22
Асприлья
6
Поллок
15
Байо
4-1-1-2-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
6
Сиопис
11
Боулер
10
Колуилл
9
Грант
28
Этете
30
Чакветадзе
12
Сема
12
Сема
30
Чакветадзе
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
8
Ливермор
11
Мартинс
17
Деннис
17
Деннис
11
Мартинс
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
11
Боулер
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
11
Боулер
38
Нг
2
Ромео
2
Ромео
38
Нг
29
Коллинс
3
Филлипс
3
Филлипс
29
Коллинс
10
Колуилл
14
Тернбулл
14
Тернбулл
10
Колуилл
28
Этете
18
Дьедиу
18
Дьедиу
28
Этете
Остались в запасе
Уотфорд
Кардифф
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
41
Matthew Turner
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
41
Matthew Turner
ВР
11
Яку Мейте
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Уотфорд - Кардифф
3
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
17
6
Офсайды
1
0
Количество передач
546
353
Сейвы
1
6
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.46
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Викарэйдж Роад
Новости команд
Все
Уотфорд
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+