Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лидс
Бристоль Сити - Лидс: обзор матча 02 февраля 2024
Бристоль Сити
02.02.2024, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
47'
В. Гнонто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Лидс
90'
+4
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
К. Саммервил
86'
Замена
С. Бирам
️️️️
Г. Камара
83'
Замена
Д. Энтони
️️️️
В. Гнонто
Замена
С. Белл
️️️️
Р. МакКрори
73'
Желтая карточка
Р. Дикки
63'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уилльямс
59'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Н. Уэллс
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Гнонто
Пас отдал
П. Бэмфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
3-2-3-2
1
О'Лири
26
Винер
16
Дикки
2
МакКрори
3
Принг
19
Таннер
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
21
Уэллс
9
Конвей
3-1-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Ампаду
23
Фирпо
4
Груев
18
Камара
38
Саммервил
29
Гнонто
10
Рюттер
14
Грей
45
Бэмфорд
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
21
Уэллс
9
Мехмети
9
Мехмети
21
Уэллс
2
МакКрори
11
Белл
11
Белл
2
МакКрори
18
Камара
3
Бирам
3
Бирам
18
Камара
29
Гнонто
19
Энтони
19
Энтони
29
Гнонто
38
Саммервил
9
Пироэ
9
Пироэ
38
Саммервил
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лидс
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бристоль Сити - Лидс
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
10
Офсайды
3
2
Количество передач
384
614
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.41
1.21
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Лидс
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+