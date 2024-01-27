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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 27 января 2024
Сандерленд
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
43'
М. Берстоу
49'
А. Ба
70'
П. Эква
74'
Й. Селт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Сток Сити
Замена
Т. Пембеле
️️️️
А. Ба
90'
+2
Желтая карточка
Д. Баллард
90'
85'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Л. Гуч
Замена
К. Ригг
️️️️
Д. Беллингем
83'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Берстоу
79'
74'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Й. Селт
71'
Замена
Л. Бэйкер
️️️️
М. Лери
ГОЛ! 3:0!
П. Эква
Пас отдал
А. Ба
70'
61'
Замена
Р. Ммае
️️️️
Т. Кэмбелл
60'
Замена
Н. Лоу
️️️️
С. Хакшабанович
60'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Л. Кандл
ГОЛ! 2:0!
А. Ба
Пас отдал
Д. Кларк
49'
ГОЛ! 1:0!
М. Берстоу
Пас отдал
А. Ба
43'
39'
Желтая карточка
Д. Томпсон
32'
Желтая карточка
Л. Кандл
26'
Желтая карточка
Б. Уилмот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сток Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
33
Ben Crompton
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
11
Крис Ригг
ЦП
31
Назарий Русин
ЦФ
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Паттерсон
3
Селт
5
Баллард
32
Хьюм
17
Эква
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
7
Беллингем
47
Кларк
48
Берстоу
2-4-2-2
1
Иверсен
16
Уилмот
5
Роуз
25
Кандл
18
Бюргер
10
Ба
15
Томпсон
7
Лери
29
Хакшабанович
7
Гуч
23
Кэмбелл
31
Ба
12
Пембеле
12
Пембеле
31
Ба
7
Беллингем
11
Ригг
11
Ригг
7
Беллингем
48
Берстоу
31
Русин
31
Русин
48
Берстоу
7
Лери
8
Бэйкер
8
Бэйкер
7
Лери
7
Гуч
14
Джонсон
14
Джонсон
7
Гуч
25
Кандл
7
Видигаль
7
Видигаль
25
Кандл
23
Кэмбелл
8
Ммае
8
Ммае
23
Кэмбелл
29
Хакшабанович
9
Лоу
9
Лоу
29
Хакшабанович
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
1
Натан Бишоп
ВР
33
Ben Crompton
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
33
Ben Crompton
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
23
Том Уотсон
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
1
3
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
9
Офсайды
1
2
Количество передач
388
528
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.19
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Посещаемость:
41394 из 49000 зрителей (84%)
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