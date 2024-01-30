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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бристоль Сити
Ковентри - Бристоль Сити: обзор матча 30 января 2024
Ковентри
30.01.2024, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 2
Завершен
Бристоль Сити
27'
Т. Сакамото
86'
Э. Симмс
45+1'
Р. Дикки
83'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Бристоль Сити
90'
+3
Желтая карточка
Р. МакКрори
Желтая карточка
М. ван Эвейк
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Симмс
86'
85'
Желтая карточка
К. Принг
83'
ГОЛ! 1:2!
Н. Уэллс
79'
Замена
Г. Корник
️️️️
С. Белл
65'
Замена
Т. Конвей
️️️️
А. Мехмети
60'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
60'
Замена
Р. МакКрори
️️️️
Д. Найт
Замена
Э. Симмс
️️️️
М. Гудден
59'
Замена
В. Торп
️️️️
Д. Экклз
59'
Замена
Х. Райт
️️️️
К. Палмер
58'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Р. Дикки
Пас отдал
Т. Гарднер-Хикман
ГОЛ! 1:0!
Т. Сакамото
27'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Б. Шиф
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
(К)
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
27
ван Эвейк
18
Шиф
28
Экклз
17
О'Харе
7
Сакамото
24
Гудден
45
Палмер
3-2-2-1-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
19
Гарднер-Хикман
3
Принг
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
11
Белл
21
Уэллс
18
Шиф
22
Латибодье
22
Латибодье
18
Шиф
28
Экклз
29
Торп
29
Торп
28
Экклз
45
Палмер
11
Райт
11
Райт
45
Палмер
24
Гудден
9
Симмс
9
Симмс
24
Гудден
12
Найт
2
МакКрори
2
МакКрори
12
Найт
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
37
Джеймс
19
Гарднер-Хикман
11
Белл
23
Корник
23
Корник
11
Белл
9
Мехмети
9
Конвей
9
Конвей
9
Мехмети
Остались в запасе
Ковентри
Бристоль Сити
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Ковентри - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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