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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Кардифф
Плимут Аргайл - Кардифф: обзор матча 20 января 2024
Плимут Аргайл
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кардифф
31'
Р. Харди
52'
Р. Харди
81'
М. Уиттакер
10'
П. Нг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Плимут Аргайл - Кардифф
Замена
Б. Уэйн
️️️️
Р. Харди
90'
+2
Замена
J. Houghton
️️️️
А. Форшоу
84'
ГОЛ! 3:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Р. Харди
81'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Б. Мамба
77'
Замена
А. Рэнделл
️️️️
Э. Девайн
77'
66'
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
66'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Э. Риномхота
Желтая карточка
Д. Скарр
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Харди
Пас отдал
М. Уиттакер
52'
Желтая карточка
Б. Мамба
50'
46'
Замена
М. Ромео
️️️️
O. Tanner
Желтая карточка
М. Миллер
41'
38'
Желтая карточка
П. Нг
36'
Желтая карточка
Я. Мейте
Желтая карточка
Э. Филлипс
35'
ГОЛ! 1:1!
Р. Харди
Пас отдал
Э. Девайн
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Нг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
17
Дэн Скарр
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
24
Дарко Гьяби
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Морган Уиттакер
(К)
ПВ
39
Райан Харди
ЦФ
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
11
Яку Мейте
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
4
Адам Рэнделл
ОП
4
Jordan Houghton
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
7
Мустафа Бунду
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
18
Raheem Conte
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
45
Киан Эшфорд
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
3-3-2-2
23
Азар
4
Филлипс
17
Скарр
19
Мамба
28
Форшоу
24
Гьяби
7
Девайн
19
Миллер
7
Уиттакер
22
Гэллоуэй
39
Харди
4-1-2-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
24
Уинтл
11
Мейте
4
Риномхота
10
Колуилл
9
Грант
11
7
Девайн
4
Рэнделл
4
Рэнделл
7
Девайн
28
Форшоу
4
4
28
Форшоу
19
Мамба
8
Эдвардс
8
Эдвардс
19
Мамба
39
Харди
19
Уэйн
19
Уэйн
39
Харди
11
2
Ромео
2
Ромео
11
4
Риномхота
11
Боулер
11
Боулер
4
Риномхота
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Кардифф
25
Каллум Бертон
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
31
Рунар Рунарссон
ВР
18
Raheem Conte
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
45
Киан Эшфорд
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
7
Мустафа Бунду
ПВ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
18
Raheem Conte
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
45
Киан Эшфорд
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Плимут Аргайл - Кардифф
4
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
1
Количество передач
395
489
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
75
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.64
1.19
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Home Park, Plymouth
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