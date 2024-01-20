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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уотфорд
Бристоль Сити - Уотфорд: обзор матча 20 января 2024
Бристоль Сити
20.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
25'
С. Твайн
13'
Т. Деле-Баширу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Уотфорд
89'
Замена
Т. Инс
️️️️
Г. Чакветадзе
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Уилльямс
69'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
63'
Замена
С. Белл
️️️️
Р. МакКрори
63'
62'
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
62'
Замена
Д. Льюис
️️️️
Д. Моррис
46'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Я. Асприлья
40'
Желтая карточка
Р. Эндрюс
Желтая карточка
Р. МакКрори
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Твайн
25'
14'
Желтая карточка
Я. Асприлья
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Деле-Баширу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
3-2-3-1-1
1
О'Лири
26
Винер
16
Дикки
2
МакКрори
3
Принг
19
Таннер
37
Джеймс
8
Уилльямс
12
Найт
10
Твайн
9
Конвей
4-1-3-1-1
29
Хамер
2
Эндрюс
5
Портеус
29
Худт
3
Моррис
8
Ливермор
20
Деле-Баширу
8
Коне
30
Чакветадзе
22
Асприлья
9
Райович
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
2
МакКрори
11
Белл
11
Белл
2
МакКрори
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
3
Моррис
18
Льюис
18
Льюис
3
Моррис
30
Чакветадзе
10
Инс
10
Инс
30
Чакветадзе
22
Асприлья
11
Мартинс
11
Мартинс
22
Асприлья
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уотфорд
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
7
Jorge Cabezas
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бристоль Сити - Уотфорд
1
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
8
Нарушения
8
16
Офсайды
0
1
Количество передач
365
425
Сейвы
1
4
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.22
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Эштон Гэйт
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