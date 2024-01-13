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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкберн
Вест Бромвич - Блэкберн: обзор матча 13 января 2024
Вест Бромвич
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
4 : 1
Завершен
Блэкберн
11'
Т. Феллоус
30'
Б. Томас-Асанте
33'
Д. Хайам (АГ)
63'
Б. Томас-Асанте
60'
Д. Гаррет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Блэкберн
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Кипр
77'
Замена
Д. Дайк
️️️️
Б. Томас-Асанте
77'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
О. Йокушлу
77'
ГОЛ! 4:1!
Б. Томас-Асанте
Пас отдал
Д. Ферлонг
63'
62'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
С. Уортон
61'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Г. Леонард
60'
ГОЛ! 3:1!
Д. Гаррет
Пас отдал
Э. Моран
Замена
Пипа
️️️️
А. Рич
59'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Свифт
59'
Желтая карточка
С. Кипр
43'
Желтая карточка
К. Бартли
40'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Хайам
33'
ГОЛ! 2:0!
Б. Томас-Асанте
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Феллоус
Пас отдал
К. Бартли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
(К)
ЛЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джон Свифт
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
28
Fenton Heard
ЦП
9
Дэрил Дайк
ЦФ
18
Йован Малкольм
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
14
Бен Кризен
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
3-2-4-1
1
Палмер
3
Рич
4
Кипр
5
Бартли
22
Таунсенд
2
Ферлонг
8
Свифт
5
Йокушлу
18
Феллоус
20
Моуатт
23
Томас-Асанте
4-1-2-2-1
1
Вальстедт
2
Бриттан
5
Хайам
17
Картер
16
Уортон
30
Гаррет
6
Тронстад
20
Уортон
23
Моран
10
Сигурдссон
9
Леонард
4
Кипр
6
Тэйлор
6
Тэйлор
4
Кипр
3
Рич
2
Пипа
2
Пипа
3
Рич
8
Свифт
15
Чалоба
15
Чалоба
8
Свифт
5
Йокушлу
17
Уоллес
17
Уоллес
5
Йокушлу
23
Томас-Асанте
9
Дайк
9
Дайк
23
Томас-Асанте
16
Уортон
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
16
Уортон
9
Леонард
20
Галлахер
20
Галлахер
9
Леонард
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкберн
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
28
Fenton Heard
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
14
Бен Кризен
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
28
Fenton Heard
ЦП
18
Йован Малкольм
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
14
Бен Кризен
ЦП
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкберн
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
9
Офсайды
6
5
Количество передач
369
513
Сейвы
2
5
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
3.01
0.89
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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