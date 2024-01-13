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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 13 января 2024
Миллуолл
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
10'
Д. Брайан
38'
Л. Энгель
58'
И. Джонс
90+5'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
М. Форсс
Пас отдал
М. Роджерс
88'
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Гринвуд
Замена
К. Де Норре
️️️️
Д. Хонимэн
82'
Замена
Р. Эсс
️️️️
Д. МакНамара
82'
Желтая карточка
Д. Брайан
80'
77'
Замена
Х. Хакни
️️️️
Д. Барласер
77'
Замена
М. Кларк
️️️️
И. Джонс
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
З. Флемминг
73'
66'
Желтая карточка
Л. Энгель
62'
Замена
М. Крукс
️️️️
Ф. Азаз
58'
ГОЛ! 1:2!
И. Джонс
Желтая карточка
Р. Лонгман
51'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
45'
+4
38'
ГОЛ! 1:1!
Л. Энгель
Пас отдал
С. Гринвуд
ГОЛ! 1:0!
Д. Брайан
Пас отдал
З. Флемминг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К)
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
10
Финн Азаз
АП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-2-2-2
20
Шаркич
23
Брайан
45
Хардинг
5
Купер
20
МакНамара
16
Митчелл
10
Хонимэн
9
Флемминг
47
Лонгман
20
Уотмор
15
Нисбет
4-2-3-1
23
Гловер
12
Эйлинг
33
ван ден Берг
23
Фрай
4
Энгель
16
Хаусон
4
Барласер
25
Джонс
20
Гринвуд
17
Роджерс
10
Азаз
9
Флемминг
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
9
Флемминг
10
Хонимэн
24
Де Норре
24
Де Норре
10
Хонимэн
20
МакНамара
11
Эсс
11
Эсс
20
МакНамара
25
Джонс
5
Кларк
5
Кларк
25
Джонс
4
Барласер
30
Хакни
30
Хакни
4
Барласер
10
Азаз
25
Крукс
25
Крукс
10
Азаз
20
Гринвуд
88
Форсс
88
Форсс
20
Гринвуд
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
48
Shamar Lawson
ЦП
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
3
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
591
416
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.07
2.12
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Нью-Дэн
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