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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Лидс
Кардифф - Лидс: обзор матча 13 января 2024
Кардифф
13.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 3
Завершен
Лидс
13'
П. Бэмфорд
31'
Д. Джеймс
88'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Лидс
90'
+3
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Г. Камара
90'
+3
Замена
В. Гнонто
️️️️
Д. Джеймс
90'
+1
Замена
Д. Энтони
️️️️
К. Саммервил
90'
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
П. Бэмфорд
88'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Рюттер
Пас отдал
К. Саммервил
85'
Замена
С. Бирам
️️️️
Х. Фирпо
74'
Желтая карточка
И. Груев
Замена
O. Tanner
️️️️
Д. Боулер
74'
Замена
Я. Мейте
️️️️
К. Этете
46'
Замена
Э. Риномхота
️️️️
М. Сиопис
46'
Желтая карточка
П. Нг
45'
+2
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Роллс
44'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Джеймс
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Х. Фирпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
28
Кион Этете
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К)
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
45
Киан Эшфорд
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
11
Ollie Tanner
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
32
Роллс
11
Боулер
9
Грант
28
Этете
3-1-1-2-3
30
Мелье
6
Родон
4
Ампаду
23
Фирпо
4
Груев
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
10
Рюттер
14
Грей
45
Бэмфорд
6
Сиопис
4
Риномхота
4
Риномхота
6
Сиопис
28
Этете
11
Мейте
11
Мейте
28
Этете
32
Роллс
10
Колуилл
10
Колуилл
32
Роллс
11
Боулер
11
11
11
Боулер
23
Фирпо
3
Бирам
3
Бирам
23
Фирпо
18
Камара
16
Шеклтон
16
Шеклтон
18
Камара
7
Джеймс
29
Гнонто
29
Гнонто
7
Джеймс
38
Саммервил
19
Энтони
19
Энтони
38
Саммервил
45
Бэмфорд
9
Пироэ
9
Пироэ
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Кардифф
Лидс
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
45
Киан Эшфорд
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
1
Кристоффер Классон
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
45
Киан Эшфорд
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Кардифф - Лидс
1
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
5
7
Офсайды
0
4
Количество передач
357
583
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.37
3.73
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Кардифф Сити
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