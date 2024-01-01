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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ипсвич Таун
Сток Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 01 января 2024
Сток Сити
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ипсвич Таун
89'
Желтая карточка
Г. Кларк
87'
Замена
Ф. Ладапо
️️️️
А. Туанзебе
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Ба
80'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Р. Ммае
80'
77'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
М. Луонго
76'
Замена
М. Харнесс
️️️️
К. Чаплин
Замена
Б. Уилмот
️️️️
А. Видигаль
74'
Вторая желтая
Д. Томпсон
67'
63'
Замена
О. Хатчинсон
️️️️
K. Jackson
Желтая карточка
Л. Бэйкер
51'
33'
Желтая карточка
С. Морси
Желтая карточка
Д. Томпсон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Сэм Морси
(К)
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
7
Уэс Бернс
ЦФ
26
Люк Вулфенден
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
31
Sol Sidibe
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
14
Джек Тэйлор
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
10
Маркус Харнесс
ПВ
23
Sone Aluko
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
4-4-1-1
1
Бонхэм
22
Тчамадеу
15
Макнелли
5
Роуз
25
Хувер
18
Бюргер
15
Томпсон
10
Ба
8
Бэйкер
7
Видигаль
8
Ммае
3-2-5
32
Гладкий
25
Эдмундсон
4
Кларк
4
Туанзебе
8
Морси
21
Луонго
19
26
Вулфенден
7
Бернс
8
Чаплин
33
Бродхед
7
Видигаль
16
Уилмот
16
Уилмот
7
Видигаль
10
Ба
14
Джонсон
14
Джонсон
10
Ба
8
Ммае
34
Гэйл
34
Гэйл
8
Ммае
21
Луонго
14
Тэйлор
14
Тэйлор
21
Луонго
19
20
Хатчинсон
20
Хатчинсон
19
8
Чаплин
10
Харнесс
10
Харнесс
8
Чаплин
4
Туанзебе
45
Ладапо
45
Ладапо
4
Туанзебе
Остались в запасе
Сток Сити
Ипсвич Таун
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
31
Sol Sidibe
ЦП
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
20
Cameron Humphreys
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Киран Маккенна
Статистика матча Сток Сити - Ипсвич Таун
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
7
14
Офсайды
2
2
Количество передач
317
562
Сейвы
2
4
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.6
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
bet365 Stadium, Stoke
Посещаемость:
23121
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