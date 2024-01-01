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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 01 января 2024
Норвич Сити
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
78'
Д. Сарджент
70'
А. Армстронг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
К. МакЛин
90'
+6
90'
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
Желтая карточка
О. Эрнандес
87'
85'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Д. Арибо
85'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Ф. Даунс
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Б. Сайнс
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сарджент
Пас отдал
Д. Роу
78'
Замена
А. Айда
️️️️
Г. Хэнли
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Армстронг
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Х. У-Джо
66'
Желтая карточка
Г. Сара
54'
46'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Я. Беднарек
Желтая карточка
С. МакКаллум
27'
27'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Эдози
Желтая карточка
Д. Стейси
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
4
Грант Хэнли
(К)
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
11
Онель Эрнандес
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
4-3-2-1
1
Ганн
3
МакКаллум
4
Хэнли
25
Даффи
3
Стейси
32
Нуньес
8
Сара
23
МакЛин
99
Роу
17
Сайнс
16
У-Джо
3-2-3-1-1
31
Базуну
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
4
Даунс
17
Армстронг
18
Арибо
23
Эдози
10
Армстронг
17
Сайнс
11
Эрнандес
11
Эрнандес
17
Сайнс
16
У-Джо
9
Сарджент
9
Сарджент
16
У-Джо
4
Хэнли
33
Айда
33
Айда
4
Хэнли
4
Даунс
19
Чарльз
19
Чарльз
4
Даунс
18
Арибо
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
18
Арибо
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
23
Эдози
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Эдози
5
Беднарек
19
Адамс
19
Адамс
5
Беднарек
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Джо Ламли
ВР
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
5
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
8
8
Офсайды
1
1
Количество передач
259
779
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
92
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.19
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
England Darren, England
Стадион:
Кэрроу Роуд
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