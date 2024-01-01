Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ковентри
Мидлсбро - Ковентри: обзор матча 01 января 2024
Мидлсбро
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 3
Завершен
Ковентри
31'
Д. Коберн
34'
Т. Сакамото
58'
Х. Райт
69'
Т. Сакамото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Ковентри
Желтая карточка
М. Роджерс
90'
+1
89'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. О'Харе
Замена
К. Кавана
️️️️
Р. ван ден Берг
85'
83'
Замена
К. Палмер
️️️️
Х. Райт
82'
Желтая карточка
Х. Райт
Замена
А. Гилберт
️️️️
С. Гринвуд
81'
Замена
А. Бангура
️️️️
Л. Энгель
74'
70'
Замена
Д. Латибодье
️️️️
Д. Экклз
70'
Замена
М. Гудден
️️️️
Э. Симмс
69'
ГОЛ! 1:3!
Т. Сакамото
Пас отдал
Д. Бидуэлл
Желтая карточка
С. Гринвуд
67'
65'
Желтая карточка
Д. Экклз
58'
ГОЛ! 1:2!
Х. Райт
Пас отдал
Э. Симмс
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сакамото
ГОЛ! 1:0!
Д. Коберн
Пас отдал
И. Джонс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
19
Джош Коберн
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
24
Алекс Бангура
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-2-3-2
23
Гловер
4
Энгель
5
Кларк
23
Фрай
4
Барласер
16
Хаусон
17
Роджерс
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
19
Коберн
4-1-1-2-2
40
Коллинс
27
ван Эвейк
4
Томас
4
Бинкс
21
Бидуэлл
18
Шиф
28
Экклз
7
Сакамото
17
О'Харе
11
Райт
9
Симмс
4
Энгель
24
Бангура
24
Бангура
4
Энгель
20
Гринвуд
20
Гилберт
20
Гилберт
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
10
Кавана
10
Кавана
33
ван ден Берг
17
О'Харе
12
Дасилва
12
Дасилва
17
О'Харе
28
Экклз
22
Латибодье
22
Латибодье
28
Экклз
11
Райт
45
Палмер
45
Палмер
11
Райт
9
Симмс
24
Гудден
24
Гудден
9
Симмс
Остались в запасе
Мидлсбро
Ковентри
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
27
Брайант Билонго
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
49
Эйдан Бридж
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Мидлсбро - Ковентри
2
2
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
9
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
456
540
Сейвы
4
6
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.54
2.33
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Ковентри
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
АПЛ: шансы «Лидса» и «Ковентри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:15
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+