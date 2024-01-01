Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Хаддерсфилд Таун
Лестер - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 01 января 2024
Лестер
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
4 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
40'
Т. Кэннон
47'
Р. Перейра
61'
Т. Кэннон
77'
С. Мавидиди
63'
М. Хелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Хаддерсфилд Таун
Замена
В. Маркал
️️️️
С. Мавидиди
89'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
И. Фатаву
80'
Замена
К. Дойл
️️️️
Д. Джастин
80'
79'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Б. Уайлс
ГОЛ! 4:1!
С. Мавидиди
77'
76'
Желтая карточка
Л. Айина
63'
ГОЛ! 3:1!
М. Хелик
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэннон
61'
ГОЛ! 2:0!
Р. Перейра
Пас отдал
Д. Джастин
47'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэннон
Пас отдал
Р. Перейра
40'
37'
Замена
Л. Айина
️️️️
Д. Хедли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
(К)
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
(К)
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
25
Ванья Маркал
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
2
Лоик Айина
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
4-3-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
4
Фас
24
Джастин
11
Акгюн
4
Уинкс
22
Казадеи
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Кэннон
3-2-3-1-1
21
Николлс
12
Лис
3
Накаяма
4
Эдмондс-Грин
6
Хелик
3
Хедли
26
Уайлс
18
Касуму
5
Радони
42
Томас
37
Корома
24
Джастин
2
Дойл
2
Дойл
24
Джастин
45
Мавидиди
25
Маркал
25
Маркал
45
Мавидиди
7
Фатаву
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
7
Фатаву
3
Хедли
2
Айина
2
Айина
3
Хедли
26
Уайлс
94
Диарра
94
Диарра
26
Уайлс
Остались в запасе
Лестер
Хаддерсфилд Таун
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
4
Бен Нельсон
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Таванда Масванхизе
ЦП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
4
Джош Остерфилд
ЦП
16
Tom Iorpenda
ЦП
11
Michael Stone
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Лестер - Хаддерсфилд Таун
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
5
9
Офсайды
1
3
Количество передач
866
287
Сейвы
3
2
Точность передач %
93
77
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.05
1.07
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Сэм Эллисон
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+