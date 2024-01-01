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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Миллуолл
Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 01 января 2024
Бристоль Сити
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
90+2'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
90'
+7
Желтая карточка
Р. Леонард
Желтая карточка
Д. Уилльямс
90'
+7
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
Б. Митчелл
85'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
З. Флемминг
85'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Б. Нортон-Каффи
Замена
Г. Корник
️️️️
М. Сайкс
77'
74'
Желтая карточка
Б. Нортон-Каффи
Замена
С. Белл
️️️️
А. Мехмети
72'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
71'
71'
Замена
К. Нисбет
️️️️
Т. Брэдшоу
62'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Д. Уотмор
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
М. Джеймс
55'
Замена
М. Сайкс
️️️️
А. Вайманн
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
4-3-1-2
1
О'Лири
3
Принг
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
8
Уилльямс
37
Джеймс
12
Найт
9
Мехмети
9
Конвей
18
Вайманн
4-3-1-2
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
16
Митчелл
10
Хонимэн
18
Леонард
9
Флемминг
20
Уотмор
9
Брэдшоу
37
Джеймс
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
18
Вайманн
17
Сайкс
17
Сайкс
18
Вайманн
9
Мехмети
11
Белл
11
Белл
9
Мехмети
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
Сайкс
23
Корник
23
Корник
Сайкс
18
Нортон-Каффи
20
МакНамара
20
МакНамара
18
Нортон-Каффи
20
Уотмор
10
Эмаху
10
Эмаху
20
Уотмор
9
Флемминг
47
Лонгман
47
Лонгман
9
Флемминг
9
Брэдшоу
15
Нисбет
15
Нисбет
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
1
2
Всего ударов по воротам
5
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
5
10
Офсайды
1
0
Количество передач
540
461
Сейвы
1
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.68
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Tom Nield, England
Стадион:
Эштон Гэйт
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