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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 декабря 2023
Ипсвич Таун
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Желтая карточка
Z. Larkeche
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Хатчинсон
88'
Замена
G. Buabo
️️️️
М. Харнесс
87'
Желтая карточка
М. Харнесс
86'
83'
Желтая карточка
А. Бегович
77'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
И. Хаир
71'
Замена
Д. Данн
️️️️
С. Кук
64'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Э. Диксон-Боннер
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Болл
64'
Замена
K. Jackson
️️️️
Ф. Ладапо
63'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Б. Уильямс
63'
Желтая карточка
Л. Вулфенден
52'
46'
Замена
П. Смит
️️️️
К. Уиллок
Желтая карточка
К. Чаплин
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
32
Вацлав Гладкий
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
21
Массимо Луонго
(К)
ЦП
20
Cameron Humphreys
ЦП
20
Омари Хатчинсон
АП
26
Люк Вулфенден
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Ипсвич Таун
28
Кристиан Уолтон
ВР
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦП
51
Gerard Buabo
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
26
Райан Колли
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
2-2-1-5
32
Гладкий
33
Уильямс
4
Болл
21
Луонго
20
20
Хатчинсон
15
Берджесс
45
Ладапо
33
Бродхед
8
Чаплин
26
Вулфенден
3-4-2-1
31
Бегович
4
Каннон
27
Кук
3
Пал
19
Диксон-Боннер
21
Доззел
26
Филд
6
Кларк-Салтер
10
Хаир
16
Уиллок
22
Армстронг
33
Уильямс
4
Кларк
4
Кларк
33
Уильямс
4
Болл
14
Тэйлор
14
Тэйлор
4
Болл
Харнесс
51
51
Харнесс
10
Харнесс
10
Харнесс
20
Хатчинсон
23
23
20
Хатчинсон
45
Ладапо
19
19
45
Ладапо
27
Кук
2
Данн
2
Данн
27
Кук
10
Хаир
3
3
10
Хаир
16
Уиллок
11
Смит
11
Смит
16
Уиллок
19
Диксон-Боннер
13
Дайкс
13
Дайкс
19
Диксон-Боннер
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс
28
Кристиан Уолтон
ВР
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Киран Маккенна
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
28
Кристиан Уолтон
ВР
12
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Киран Маккенна
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Ипсвич Таун - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
13
5
Офсайды
3
0
Количество передач
527
435
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.44
0.39
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Уэбб
(Дарем)
Стадион:
Портмен Роуд
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