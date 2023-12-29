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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Блэкберн
Халл Сити - Блэкберн: обзор матча 29 декабря 2023
Халл Сити
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
11'
Л. Делап
18'
А. Коннолли
63'
Э. Джонс
33'
С. Шмодикс
45+3'
Г. Пикеринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Блэкберн
Замена
С. Кристи
️️️️
О. Туфан
88'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Л. Делап
88'
Желтая карточка
Т. Мортон
81'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Коннолли
81'
Замена
С. Твайн
️️️️
А. Траоре
77'
77'
Замена
Х. Картер
️️️️
А. Сигурдссон
74'
Вторая желтая
Д. Хайам
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
72'
68'
Замена
Н. Эннис
️️️️
С. Телалович
67'
Замена
А. Уортон
️️️️
Д. Гаррет
67'
Замена
Э. Моран
️️️️
Д. Маркандай
ГОЛ! 3:2!
Э. Джонс
63'
59'
Желтая карточка
Д. Хайам
52'
Желтая карточка
С. Тронстад
45'
+3
ГОЛ! 2:2!
Г. Пикеринг
Пас отдал
А. Сигурдссон
37'
Желтая карточка
Д. Хилл
33'
ГОЛ! 2:1!
С. Шмодикс
29'
Желтая карточка
Д. Гаррет
ГОЛ! 2:0!
А. Коннолли
Пас отдал
Д. Гривз
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Делап
Пас отдал
Э. Джонс
11'
Желтая карточка
О. Туфан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
5
Доминик Хайам
(К)
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Халл Сити
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
10
Скотт Твайн
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
19
Зак Гилсенан
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
9
Найл Эннис
ЦФ
3-1-4-2
13
Ингрэм
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
10
Траоре
14
Сери
11
Туфан
23
Мортон
19
Делап
10
Коннолли
4-1-1-3-1
1
Вальстедт
2
Бриттан
5
Хилл
5
Хайам
3
Пикеринг
30
Гаррет
6
Тронстад
24
Маркандай
11
Шмодикс
10
Сигурдссон
17
Телалович
11
Туфан
29
Кристи
29
Кристи
11
Туфан
10
Коннолли
5
Доэрти
5
Доэрти
10
Коннолли
10
Траоре
10
Твайн
10
Твайн
10
Траоре
19
Делап
17
Саядманеш
17
Саядманеш
19
Делап
10
Сигурдссон
17
Картер
17
Картер
10
Сигурдссон
30
Гаррет
20
Уортон
20
Уортон
30
Гаррет
24
Маркандай
23
Моран
23
Моран
24
Маркандай
17
Телалович
9
Эннис
9
Эннис
17
Телалович
Остались в запасе
Халл Сити
Блэкберн
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
19
Зак Гилсенан
АП
9
Гарри Леонард
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Халл Сити - Блэкберн
3
1
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
15
12
Офсайды
0
1
Количество передач
404
657
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
85
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
1.68
0.83
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Посещаемость:
21876 из 25404 зрителей (86%)
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