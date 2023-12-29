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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Бирмингем Сити - Бристоль Сити: обзор матча 29 декабря 2023
Бирмингем Сити
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Бристоль Сити
75'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Уилльямс
75'
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
Замена
Т. Робертс
️️️️
A. Matnez
64'
Замена
О. Бурк
️️️️
С. Дембеле
64'
Замена
К. Андерсон
️️️️
Д. Стэнсфилд
63'
57'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
46'
Замена
Т. Конвей
️️️️
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
11
A. Matnez
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
12
Джейсон Найт
(К)
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Радди
45
Лонгело
4
Айву
28
Сэндерсон
16
Драме
26
Суньич
11
7
Бакуна
8
Джеймс
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
3-2-3-1-1
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
26
Винер
16
Дикки
19
Таннер
3
Принг
17
Сайкс
8
Уилльямс
12
Найт
9
Мехмети
21
Уэллс
11
19
Робертс
19
Робертс
11
23
Дембеле
7
Бурк
7
Бурк
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
21
Андерсон
21
Андерсон
28
Стэнсфилд
8
Уилльямс
37
Джеймс
37
Джеймс
8
Уилльямс
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
21
Уэллс
9
Конвей
9
Конвей
21
Уэллс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
34
Joseph James
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
6
Количество передач
339
596
Сейвы
0
1
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.11
0.88
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Neil Hair, England
Стадион:
Сент-Эндрюс
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