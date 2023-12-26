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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Бристоль Сити
Уотфорд - Бристоль Сити: обзор матча 26 декабря 2023
Уотфорд
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 4
Завершен
Бристоль Сити
49'
Г. Чакветадзе
28'
К. Принг
45+2'
У. Худт (АГ)
50'
М. Сайкс
83'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Бристоль Сити
87'
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
87'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Уилльямс
83'
ГОЛ! 1:4!
А. Вайманн
Пас отдал
Д. Уилльямс
Желтая карточка
У. Худт
80'
77'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
77'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
Замена
В. Байо
️️️️
М. Райович
75'
68'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
Замена
Р. Хили
️️️️
И. Коне
62'
50'
ГОЛ! 1:3!
М. Сайкс
ГОЛ! 1:2!
Г. Чакветадзе
Пас отдал
Я. Асприлья
49'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Р. Эндрюс
46'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Д. Ливермор
46'
45'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
У. Худт
Замена
М. Мартинс
️️️️
Д. Льюис
45'
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Принг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
12
Джейсон Найт
(К)
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
10
Томас Инс
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4-2-2-1-1
29
Хамер
18
Льюис
22
Сьерральта
29
Худт
2
Эндрюс
39
Кайембе
8
Ливермор
12
Сема
8
Коне
22
Асприлья
9
Райович
3-2-3-1-1
1
О'Лири
19
Гарднер-Хикман
16
Дикки
26
Винер
19
Таннер
3
Принг
12
Найт
8
Уилльямс
17
Сайкс
9
Мехмети
9
Конвей
8
Ливермор
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Ливермор
2
Эндрюс
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
2
Эндрюс
18
Льюис
11
Мартинс
11
Мартинс
18
Льюис
9
Райович
15
Байо
15
Байо
9
Райович
8
Коне
9
Хили
9
Хили
8
Коне
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
37
Джеймс
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
23
Корник
23
Корник
8
Уилльямс
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
Остались в запасе
Уотфорд
Бристоль Сити
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Joseph James
ЦЗ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Уотфорд - Бристоль Сити
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
4
Офсайды
3
0
Количество передач
545
383
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
79
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
1.18
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джон Басби
(Оксфордшир)
Стадион:
Викарэйдж Роад
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