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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Плимут Аргайл
Кардифф - Плимут Аргайл: обзор матча 26 декабря 2023
Кардифф
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 2
Завершен
Плимут Аргайл
31'
M. Butcher (АГ)
47'
К. Грант
18'
М. Уиттакер
66'
М. Уиттакер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Плимут Аргайл
81'
Замена
Ф. Иссака
️️️️
Б. Уэйн
Замена
К. Робинсон
️️️️
Я. Мейте
76'
71'
Замена
Б. Гэллоуэй
️️️️
M. Gillesphey
Замена
М. Сиопис
️️️️
Д. Роллс
69'
66'
ГОЛ! 2:2!
М. Уиттакер
64'
Замена
Б. Мамба
️️️️
М. Миллер
64'
Замена
Ф. Азаз
️️️️
К. Райт
64'
Замена
Л. Кандл
️️️️
А. Рэнделл
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Этете
64'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Р. Колуилл
64'
ГОЛ! 2:1!
К. Грант
47'
44'
Желтая карточка
L. Gibson
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
M. Butcher
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Уиттакер
Пас отдал
Б. Уэйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
32
Джо Роллс
(К)
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Плимут Аргайл
23
Конор Азар
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ЦЗ
18
M. Butcher
ЦЗ
5
Macaulay Gillesphey
ЦЗ
19
Микель Миллер
ЛВ
4
Адам Рэнделл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
19
Бен Уэйн
ЦФ
19
Lewis Gibson
(К)
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
11
Ollie Tanner
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Плимут Аргайл
25
Каллум Бертон
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
24
Caleb Roberts
ЦП
10
Финн Азаз
АП
8
Джо Эдвардс
ПП
22
Брендан Гэллоуэй
ЦФ
25
Фредди Иссака
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анвик
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
32
Роллс
11
Мейте
10
Колуилл
28
Этете
9
Грант
4-1-1-2-2
23
Азар
20
Кесслер-Хейден
18
5
5
Плегесуэло
4
Рэнделл
23
Райт
7
Уиттакер
19
Миллер
19
19
Уэйн
32
Роллс
6
Сиопис
6
Сиопис
32
Роллс
10
Колуилл
11
Боулер
11
Боулер
10
Колуилл
28
Этете
11
11
28
Этете
11
Мейте
47
Робинсон
47
Робинсон
11
Мейте
19
Миллер
19
Мамба
19
Мамба
19
Миллер
4
Рэнделл
25
Кандл
25
Кандл
4
Рэнделл
23
Райт
10
Азаз
10
Азаз
23
Райт
5
22
Гэллоуэй
22
Гэллоуэй
5
19
Уэйн
25
Иссака
25
Иссака
19
Уэйн
Остались в запасе
Кардифф
Плимут Аргайл
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
38
Эбу Адамс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
Остались в запасе
25
Каллум Бертон
ВР
24
Caleb Roberts
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
17
Tyreik Wright
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Кардифф - Плимут Аргайл
1
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
9
Офсайды
1
1
Количество передач
492
515
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.05
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Кардифф Сити
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