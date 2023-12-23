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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Вест Бромвич
Мидлсбро - Вест Бромвич: обзор матча 23 декабря 2023
Мидлсбро
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
40'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Вест Бромвич
Замена
М. Кларк
️️️️
Д. Барласер
89'
Замена
Д. Коберн
️️️️
С. Гринвуд
86'
80'
Замена
Пипа
️️️️
Д. Ферлонг
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Роджерс
79'
Замена
Р. МакГри
️️️️
С. Силвера
79'
73'
Замена
Д. Моламби
️️️️
О. Йокушлу
73'
Замена
С. Аджайи
️️️️
К. Бартли
73'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Д. Уоллес
65'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
59'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
Й. Сармиенто
Желтая карточка
Д. Хаусон
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Роджерс
Пас отдал
Л. Энгель
40'
15'
Желтая карточка
С. Кипр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
17
Сэм Силвера
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Райли МакГри
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
3-2-3-2
23
Гловер
4
Энгель
23
Фрай
2
Дейкстел
16
Хаусон
4
Барласер
17
Силвера
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
17
Роджерс
4-4-1-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
20
Моуатт
19
Диангана
17
Уоллес
5
Йокушлу
16
Сармиенто
23
Томас-Асанте
4
Барласер
5
Кларк
5
Кларк
4
Барласер
17
Силвера
8
МакГри
8
МакГри
17
Силвера
17
Роджерс
25
Крукс
25
Крукс
17
Роджерс
20
Гринвуд
19
Коберн
19
Коберн
20
Гринвуд
5
Бартли
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Бартли
2
Ферлонг
2
Пипа
2
Пипа
2
Ферлонг
17
Уоллес
8
Свифт
8
Свифт
17
Уоллес
5
Йокушлу
8
Моламби
8
Моламби
5
Йокушлу
16
Сармиенто
18
Феллоус
18
Феллоус
16
Сармиенто
Остались в запасе
Мидлсбро
Вест Бромвич
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Мидлсбро - Вест Бромвич
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
10
Нарушения
13
11
Офсайды
4
2
Количество передач
465
504
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.11
0.36
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Риверсайд
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