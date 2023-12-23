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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Уотфорд
Блэкберн - Уотфорд: обзор матча 23 декабря 2023
Блэкберн
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
3'
А. Уортон
83'
М. Райович
87'
Р. Хили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Уотфорд
Замена
Д. Маркандай
️️️️
Э. Моран
90'
Желтая карточка
Э. Моран
89'
87'
Желтая карточка
Р. Эндрюс
87'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хили
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Райович
83'
Замена
Р. Хили
️️️️
И. Коне
81'
Желтая карточка
М. Райович
72'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Д. Ливермор
71'
Замена
М. Райович
️️️️
В. Байо
Замена
Д. Хилл
️️️️
Д. Хайам
67'
65'
Желтая карточка
У. Худт
Замена
Г. Леонард
️️️️
Н. Эннис
61'
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
М. Мартинс
46'
Замена
Р. Эндрюс
️️️️
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
Д. Гаррет
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Уортон
Пас отдал
Х. Картер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
27
Льюис Трэвис
(К)
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
20
Адам Уортон
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Энди Моран
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Найл Эннис
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
(К)
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
11
Матеус Мартинс
ЛВ
8
Джейк Ливермор
ОП
39
Эдо Кайембе
ОП
20
Том Деле-Баширу
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
38
Charlie Weston
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
9
Гарри Леонард
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
9
Рис Хили
ЦФ
9
Милета Райович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вальстедт
27
Трэвис
16
Уортон
5
Хайам
17
Картер
30
Гаррет
20
Уортон
6
Тронстад
10
Сигурдссон
23
Моран
9
Эннис
3-2-3-1-1
29
Хамер
29
Худт
5
Портеус
18
Льюис
8
Ливермор
39
Кайембе
20
Деле-Баширу
8
Коне
12
Сема
11
Мартинс
15
Байо
5
Хайам
5
Хилл
5
Хилл
5
Хайам
23
Моран
24
Маркандай
24
Маркандай
23
Моран
9
Эннис
9
Леонард
9
Леонард
9
Эннис
20
Деле-Баширу
2
Эндрюс
2
Эндрюс
20
Деле-Баширу
8
Ливермор
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
8
Ливермор
11
Мартинс
22
Асприлья
22
Асприлья
11
Мартинс
8
Коне
9
Хили
9
Хили
8
Коне
15
Байо
9
Райович
9
Райович
15
Байо
Остались в запасе
Блэкберн
Уотфорд
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
38
Charlie Weston
ЦП
37
Том Блоксэм
ЛВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Блэкберн - Уотфорд
2
3
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
12
8
Офсайды
0
2
Количество передач
511
386
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
8
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.82
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Ивуд Парк
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