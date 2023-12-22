Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Халл Сити
Бристоль Сити - Халл Сити: обзор матча 22 декабря 2023
Бристоль Сити
22.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 2
Завершен
Халл Сити
25'
Т. Конвей (П)
76'
А. Мехмети
84'
Д. Найт
33'
А. Коннолли
42'
О. Туфан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Халл Сити
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Мехмети
90'
+5
89'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Кристи
ГОЛ! 3:2!
Д. Найт
Пас отдал
К. Принг
84'
82'
Замена
М. Ингрэм
️️️️
Р. Оллсоп
82'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Ж. Мишель Сери
ГОЛ! 2:2!
А. Мехмети
Пас отдал
К. Принг
76'
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
74'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Т. Конвей
74'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
М. Джеймс
74'
72'
Желтая карточка
Д. Гривз
68'
Замена
Р. Слатер
️️️️
А. Коннолли
53'
Желтая карточка
Р. Оллсоп
Желтая карточка
З. Винер
42'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
О. Туфан
Желтая карточка
Д. Таннер
39'
33'
ГОЛ! 1:1!
А. Коннолли
Пас отдал
С. Твайн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Конвей
25'
7'
Желтая карточка
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
(К)
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
3-2-3-1-1
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
19
Гарднер-Хикман
17
Сайкс
37
Джеймс
12
Найт
9
Мехмети
9
Конвей
4-3-1-2
21
Оллсоп
2
Койл
5
Джонс
3
Гривз
29
Кристи
11
Туфан
23
Мортон
14
Сери
10
Твайн
10
Коннолли
19
Делап
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Уилльямс
37
Джеймс
9
Мехмети
18
Вайманн
18
Вайманн
9
Мехмети
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
9
Конвей
21
Уэллс
21
Уэллс
9
Конвей
21
Оллсоп
13
Ингрэм
13
Ингрэм
21
Оллсоп
10
Коннолли
27
Слатер
27
Слатер
10
Коннолли
29
Кристи
10
Траоре
10
Траоре
29
Кристи
14
Сери
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
14
Сери
Остались в запасе
Бристоль Сити
Халл Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
23
Гарри Корник
ЦФ
30
Raekwon Nelson
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
8
Гарри Воган
АП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Бристоль Сити - Халл Сити
2
3
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
518
569
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
9
7
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
1.92
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ben Toner, England
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+