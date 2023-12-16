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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Кардифф
Халл Сити - Кардифф: обзор матча 16 декабря 2023
Халл Сити
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
3 : 0
Завершен
Кардифф
32'
А. Коннолли
56'
С. Твайн
59'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Кардифф
Замена
Т. Селларс-Флеминг
️️️️
О. Туфан
90'
+1
Замена
Э. Смит
️️️️
Т. Мортон
90'
+1
83'
Желтая карточка
Э. Адамс
Замена
Г. Воган
️️️️
А. Коннолли
81'
76'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Р. Колуилл
76'
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Грант
Замена
Р. Слатер
️️️️
Л. Делап
68'
Желтая карточка
С. Кристи
67'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Ж. Мишель Сери
67'
66'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
М. Сиопис
66'
Замена
К. Этете
️️️️
Я. Мейте
ГОЛ! 3:0!
О. Туфан
Пас отдал
Т. Мортон
59'
56'
Желтая карточка
М. Сиопис
ГОЛ! 2:0!
С. Твайн
56'
54'
Желтая карточка
Д. Коллинс
46'
Замена
Д. Боулер
️️️️
И. Угбо
ГОЛ! 1:0!
А. Коннолли
Пас отдал
Л. Делап
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
(К)
ПЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
4-3-1-2
21
Оллсоп
29
Кристи
3
Гривз
5
Джонс
2
Койл
14
Сери
23
Мортон
11
Туфан
10
Твайн
19
Делап
10
Коннолли
4-3-1-2
31
Анвик
38
Нг
25
МакГиннес
29
Коллинс
6
Гутас
6
Сиопис
38
Адамс
11
Мейте
10
Колуилл
9
Грант
99
Угбо
23
Мортон
5
Смит
5
Смит
23
Мортон
19
Делап
27
Слатер
27
Слатер
19
Делап
14
Сери
5
Доэрти
5
Доэрти
14
Сери
10
Коннолли
8
Воган
8
Воган
10
Коннолли
11
Туфан
41
Селларс-Флеминг
41
Селларс-Флеминг
11
Туфан
6
Сиопис
14
Сойерс
14
Сойерс
6
Сиопис
99
Угбо
11
Боулер
11
Боулер
99
Угбо
10
Колуилл
47
Робинсон
47
Робинсон
10
Колуилл
11
Мейте
28
Этете
28
Этете
11
Мейте
9
Грант
11
11
9
Грант
Остались в запасе
Халл Сити
Кардифф
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Мэтти Якоб
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Халл Сити - Кардифф
1
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
0
Нарушения
5
8
Офсайды
1
0
Количество передач
323
171
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
71
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.14
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
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