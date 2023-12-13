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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Халл Сити
Мидлсбро - Халл Сити: обзор матча 13 декабря 2023
Мидлсбро
13.12.2023, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Халл Сити
6'
Э. Латте-Лат
69'
Л. Делап
82'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Халл Сити
Замена
С. Силвера
️️️️
А. Дейкстел
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
О. Туфан
Пас отдал
Г. Доэрти
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Гринвуд
77'
76'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
Л. Делап
70'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Слатер
69'
ГОЛ! 1:1!
Л. Делап
Пас отдал
Д. Гривз
65'
Желтая карточка
Л. Койл
61'
Замена
О. Туфан
️️️️
С. Твайн
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Мишель Сери
60'
Замена
Р. Винагре
️️️️
С. Кристи
ГОЛ! 1:0!
Э. Латте-Лат
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Халл Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К)
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Лау МакКейб
ЦП
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Энди Смит
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Грег Доэрти
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
4
Энгель
23
Фрай
2
Дейкстел
4
Барласер
16
Хаусон
25
Крукс
20
Гринвуд
25
Джонс
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
4-1-2-1-2
21
Оллсоп
2
Койл
3
Гривз
29
Кристи
5
Джонс
27
Слатер
14
Сери
23
Мортон
10
Твайн
10
Коннолли
19
Делап
2
Дейкстел
17
Силвера
17
Силвера
2
Дейкстел
20
Гринвуд
17
Роджерс
17
Роджерс
20
Гринвуд
29
Кристи
19
Винагре
19
Винагре
29
Кристи
19
Делап
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
19
Делап
27
Слатер
5
Доэрти
5
Доэрти
27
Слатер
10
Твайн
11
Туфан
11
Туфан
10
Твайн
14
Сери
10
Траоре
10
Траоре
14
Сери
Остались в запасе
Мидлсбро
Халл Сити
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Энди Смит
ЦЗ
8
Гарри Воган
АП
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Мидлсбро - Халл Сити
1
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
5
1
Офсайды
1
2
Количество передач
293
331
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.47
0.19
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Риверсайд
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