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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Саутгемптон
Ковентри - Саутгемптон: обзор матча 13 декабря 2023
Ковентри
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
51'
Х. Райт
67'
С. Эдози
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Саутгемптон
90'
+5
Желтая карточка
Д. Арибо
90'
Замена
К. Алькарас
️️️️
А. Армстронг
90'
Замена
С. Мара
️️️️
У. Смоллбоун
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. О'Харе
82'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Бидуэлл
81'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Д. Аллен
81'
70'
Желтая карточка
Я. Беднарек
67'
ГОЛ! 1:1!
С. Эдози
Пас отдал
А. Армстронг
60'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Ш. Чарльз
60'
Замена
С. Эдози
️️️️
Ч. Адамс
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
К. О'Харе
51'
37'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
(К)
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
19
Ши Чарльз
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Коллинс
21
Бидуэлл
4
Томас
15
Китчинг
27
ван Эвейк
18
Шиф
24
Аллен
17
О'Харе
7
Сакамото
11
Райт
9
Симмс
4-1-3-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
4
Харвуд-Беллис
3
Мэннинг
19
Чарльз
18
Арибо
12
Смоллбоун
17
Армстронг
10
Армстронг
19
Адамс
17
О'Харе
12
Дасилва
12
Дасилва
17
О'Харе
24
Аллен
28
Экклз
28
Экклз
24
Аллен
21
Бидуэлл
45
Палмер
45
Палмер
21
Бидуэлл
10
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
10
Армстронг
19
Адамс
23
Эдози
23
Эдози
19
Адамс
19
Чарльз
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Чарльз
12
Смоллбоун
14
Мара
14
Мара
12
Смоллбоун
Остались в запасе
Ковентри
Саутгемптон
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Ясин Аяри
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Ковентри - Саутгемптон
3
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
3
6
Офсайды
1
0
Количество передач
145
426
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
90
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.16
0.32
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Ben Toner, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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