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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бирмингем Сити
Кардифф - Бирмингем Сити: обзор матча 13 декабря 2023
Кардифф
13.12.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
45+3'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Бирмингем Сити
90'
+5
Замена
A. Matnez
️️️️
Ж. Бакуна
90'
Замена
К. Миеси
️️️️
С. Дембеле
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Стэнсфилд
Замена
И. Угбо
️️️️
Я. Мейте
75'
Замена
O. Tanner
️️️️
К. Грант
75'
63'
Желтая карточка
С. Дембеле
Замена
Д. Боулер
️️️️
Р. Уинтл
59'
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Этете
58'
Желтая карточка
Я. Мейте
55'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
С. Дембеле
42'
Желтая карточка
И. Суньич
Замена
М. Ромео
️️️️
П. Нг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
A. Matnez
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Рунарссон
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
11
Мейте
10
Колуилл
28
Этете
9
Грант
4-2-2-1-1
26
Радди
28
Сэндерсон
4
Робертс
4
Айву
3
Бьюкэнан
26
Суньич
5
Белик
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
38
Нг
2
Ромео
2
Ромео
38
Нг
24
Уинтл
11
Боулер
11
Боулер
24
Уинтл
11
Мейте
99
Угбо
99
Угбо
11
Мейте
28
Этете
47
Робинсон
47
Робинсон
28
Этете
9
Грант
11
11
9
Грант
7
Бакуна
11
11
7
Бакуна
23
Дембеле
23
Миеси
23
Миеси
23
Дембеле
28
Стэнсфилд
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
Остались в запасе
Кардифф
Бирмингем Сити
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
Главный тренер
Эрол Булут
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
8
Brandon Khela
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Кардифф - Бирмингем Сити
1
2
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
8
Офсайды
0
2
Количество передач
257
269
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
5
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.09
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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