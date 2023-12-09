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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Миллуолл
Кардифф - Миллуолл: обзор матча 09 декабря 2023
Кардифф
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
78'
Д. Гутас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Миллуолл
Замена
Э. Адамс
️️️️
М. Сиопис
89'
81'
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Лонгман
79'
Желтая карточка
Р. Леонард
ГОЛ! 1:0!
Д. Гутас
Пас отдал
Д. Роллс
78'
Замена
К. Этете
️️️️
Р. Уинтл
70'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Д. Боулер
70'
70'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
З. Флемминг
70'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Нисбет
63'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
Желтая карточка
Я. Мейте
62'
Замена
Я. Мейте
️️️️
И. Угбо
46'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
К. Робинсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
(К)
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Миллуолл
20
Матия Шаркич
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
(К)
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
47
Райан Лонгман
ПВ
15
Кевин Нисбет
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
28
Кион Этете
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Айдомо Эмаху
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
4-1-1-1-3
31
Рунарссон
6
Гутас
25
МакГиннес
29
Коллинс
38
Нг
24
Уинтл
6
Сиопис
11
Боулер
99
Угбо
9
Грант
47
Робинсон
4-1-2-2-1
20
Шаркич
18
Нортон-Каффи
4
Хатчинсон
3
Уоллес
45
Хардинг
16
Кэмпбелл
16
Митчелл
18
Леонард
47
Лонгман
9
Флемминг
15
Нисбет
11
Боулер
32
Роллс
32
Роллс
11
Боулер
6
Сиопис
38
Адамс
38
Адамс
6
Сиопис
99
Угбо
11
Мейте
11
Мейте
99
Угбо
47
Робинсон
10
Колуилл
10
Колуилл
47
Робинсон
24
Уинтл
28
Этете
28
Этете
24
Уинтл
47
Лонгман
10
Эмаху
10
Эмаху
47
Лонгман
15
Нисбет
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
15
Нисбет
9
Флемминг
20
Уотмор
20
Уотмор
9
Флемминг
Остались в запасе
Кардифф
Миллуолл
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Ollie Tanner
ЦФ
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
21
Kamarl Grant
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
11
Ромен Эсс
АП
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Кардифф - Миллуолл
1
2
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
5
Офсайды
1
3
Количество передач
230
240
Сейвы
2
0
Точность передач %
74
75
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.04
0.19
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Кардифф Сити
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