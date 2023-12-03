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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 03 декабря 2023
Бристоль Сити
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
34'
Д. Найт
59'
Д. Таннер (АГ)
90+5'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Айда
Пас отдал
К. МакЛин
83'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Л. Гиббс
Замена
Г. Корник
️️️️
Т. Конвей
81'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
81'
75'
Замена
С. МакКаллум
️️️️
Д. Яннулис
75'
Замена
П. Плахета
️️️️
О. Эрнандес
Замена
А. Мехмети
️️️️
А. Вайманн
74'
Желтая карточка
Д. Таннер
72'
62'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Роу
62'
Замена
А. Айда
️️️️
Э. Барнс
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Таннер
Замена
С. Белл
️️️️
М. Сайкс
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Найт
34'
26'
Желтая карточка
Ш. Даффи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Андреас Вайманн
(К)
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
23
Кенни МакЛин
(К)
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Норвич Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-3-2
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
16
Дикки
3
Принг
19
Гарднер-Хикман
37
Джеймс
17
Сайкс
12
Найт
9
Конвей
18
Вайманн
3-4-2-1
1
Ганн
3
Стейси
25
Даффи
13
Яннулис
32
Нуньес
8
Сара
20
Гиббс
23
МакЛин
11
Эрнандес
99
Роу
35
Барнс
19
Гарднер-Хикман
8
Уилльямс
8
Уилльямс
19
Гарднер-Хикман
18
Вайманн
9
Мехмети
9
Мехмети
18
Вайманн
9
Конвей
23
Корник
23
Корник
9
Конвей
17
Сайкс
11
Белл
11
Белл
17
Сайкс
13
Яннулис
3
МакКаллум
3
МакКаллум
13
Яннулис
99
Роу
16
Фасснахт
16
Фасснахт
99
Роу
20
Гиббс
17
Сайнс
17
Сайнс
20
Гиббс
11
Эрнандес
77
Плахета
77
Плахета
11
Эрнандес
35
Барнс
33
Айда
33
Айда
35
Барнс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
34
Jed Meerholz
ЦП
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
35
Келлен Фишер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
Стадион:
Эштон Гэйт
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