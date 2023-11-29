Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 29 ноября 2023
Сандерленд
29.11.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
40'
Л. О'Найен
28'
М. Хелик
67'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+5
88'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Хогг
Замена
М. Берстоу
️️️️
Й. Селт
84'
Замена
L. Semedo
️️️️
А. Аушиш
74'
Замена
А. Притчард
️️️️
Э. Майенда
74'
Замена
А. Ба
️️️️
П. Робертс
74'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Беллингем
74'
68'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
68'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Бургзорг
67'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Д. Хедли
ГОЛ! 1:1!
Л. О'Найен
Пас отдал
Й. Селт
40'
39'
Желтая карточка
Т. Лис
Желтая карточка
А. Аушиш
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Хелик
Пас отдал
Т. Лис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Дэвид Касуму
ЦП
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
9
Luís Semedo
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
3-3-3-1
22
Паттерсон
3
Селт
5
Баллард
32
Хьюм
16
Робертс
6
Нил
13
О'Найен
24
Аушиш
7
Беллингем
47
Кларк
12
Майенда
3-2-2-2-1
12
Максвелл
6
Хелик
12
Лис
5
Пирсон
7
Джексон
3
Хедли
18
Касуму
6
Хогг
42
Томас
37
Бургзорг
37
Корома
16
Робертс
31
Ба
31
Ба
16
Робертс
12
Майенда
10
Притчард
10
Притчард
12
Майенда
7
Беллингем
23
Дак
23
Дак
7
Беллингем
3
Селт
48
Берстоу
48
Берстоу
3
Селт
24
Аушиш
9
9
24
Аушиш
6
Хогг
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Хогг
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
37
Бургзорг
25
Уорд
25
Уорд
37
Бургзорг
Остались в запасе
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
Остались в запасе
1
Джейкоб Чапман
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Лоик Айина
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+