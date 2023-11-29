Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Лестер
Шеффилд Уэнсдэй - Лестер: обзор матча 29 ноября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
29.11.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
90+3'
Д. Хендрик
23'
И. Фатаву
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лестер
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
К. Патерсон
90'
+3
83'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Р. Перейра
Замена
Э. Флетчер
️️️️
У. Волкс
79'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
Б. Беннэн
79'
Замена
Д. Бакли
️️️️
G. Byers
72'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Б. Диаби
62'
Замена
А. Мусаба
️️️️
B. Cadamarteri
61'
61'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Ю. Акгюн
61'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Ч. Казадеи
60'
Замена
К. МакАтир
️️️️
И. Фатаву
Желтая карточка
Б. Беннэн
57'
46'
Замена
Д. Джастин
️️️️
В. Фас
35'
Желтая карточка
Я. Вестергор
23'
ГОЛ! 0:1!
И. Фатаву
Пас отдал
С. Мавидиди
Желтая карточка
А. Фамево
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
3-2-5
1
14
Фамево
4
Диаби
5
Бернард
13
Патерсон
27
6
Волкс
10
Беннэн
28
11
7
4-3-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
23
Вестергор
15
Коди
4
Фас
22
Казадеи
4
Уинкс
11
Акгюн
7
Фатаву
9
Варди
45
Мавидиди
4
Диаби
2
Палмер
2
Палмер
4
Диаби
10
Беннэн
29
Хендрик
29
Хендрик
10
Беннэн
7
6
Бакли
6
Бакли
7
11
49
Мусаба
49
Мусаба
11
6
Волкс
11
Флетчер
11
Флетчер
6
Волкс
4
Фас
24
Джастин
24
Джастин
4
Фас
22
Казадеи
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
21
Перейра
8
Чодури
8
Чодури
21
Перейра
11
Акгюн
4
Ндиди
4
Ндиди
11
Акгюн
7
Фатаву
20
МакАтир
20
МакАтир
7
Фатаву
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Лестер
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+