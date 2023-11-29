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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 29 ноября 2023
Блэкберн
29.11.2023, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
47'
С. Шмодикс
52'
С. Шмодикс
59'
Д. Хилл
90+2'
Г. Леонард
63'
С. Дембеле
78'
С. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
ГОЛ! 4:2!
Г. Леонард
Пас отдал
Э. Моран
90'
+2
Желтая карточка
Г. Леонард
87'
85'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
А. Уортон
80'
78'
ГОЛ! 3:2!
С. Дембеле
Пас отдал
С. Хоган
76'
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Стэнсфилд
76'
Замена
О. Бурк
️️️️
Л. Юткевич
76'
Замена
К. Миеси
️️️️
К. Белик
63'
ГОЛ! 3:1!
С. Дембеле
Пас отдал
К. Драме
62'
Замена
И. Лейрд
️️️️
Э. Айву
ГОЛ! 3:0!
Д. Хилл
Пас отдал
С. Тронстад
59'
ГОЛ! 2:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Г. Леонард
52'
ГОЛ! 1:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
А. Уортон
47'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Л. Трэвис
46'
35'
Желтая карточка
К. Белик
Желтая карточка
Л. Трэвис
33'
Желтая карточка
С. Тронстад
31'
28'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
Г. Леонард
️️️️
Т. Долан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Леопольд Вальстедт
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К)
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
23
Энди Моран
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бирмингем Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
(К)
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
10
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
9
Гарри Леонард
ЦФ
17
Семир Телалович
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-2-2-3
1
Вальстедт
5
Хилл
17
Картер
27
Трэвис
3
Пикеринг
2
Бриттан
6
Тронстад
20
Уортон
23
Моран
11
Шмодикс
24
Долан
4-1-2-1-2
26
Радди
16
Драме
4
Айву
28
Сэндерсон
3
Бьюкэнан
5
Белик
8
Джеймс
7
Бакуна
23
Дембеле
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
27
Трэвис
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
27
Трэвис
24
Долан
9
Леонард
9
Леонард
24
Долан
4
Айву
2
Лейрд
2
Лейрд
4
Айву
8
Джеймс
20
Гарднер
20
Гарднер
8
Джеймс
5
Белик
23
Миеси
23
Миеси
5
Белик
10
Юткевич
7
Бурк
7
Бурк
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
25
Хоган
25
Хоган
28
Стэнсфилд
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
38
Leo Duru
ЦЗ
6
Том Атчесон
ЦЗ
15
Патрик Гэмбл
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ОП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Семир Телалович
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Ивуд Парк
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