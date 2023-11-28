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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Престон
Мидлсбро - Престон: обзор матча 28 ноября 2023
Мидлсбро
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 0
Завершен
Престон
16'
И. Джонс
26'
Р. ван ден Берг
37'
И. Джонс
90+4'
А. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Престон
ГОЛ! 4:0!
А. Бангура
Пас отдал
С. Гринвуд
90'
+4
88'
Замена
Д. Уотмоу
️️️️
Р. Ледсон
88'
Замена
Л. Стюарт
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
82'
Желтая карточка
Э. Хьюз
Замена
М. Кларк
️️️️
П. МакНэйр
82'
Замена
А. Гилберт
️️️️
М. Крукс
82'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
М. Роджерс
70'
Замена
С. Силвера
️️️️
И. Джонс
70'
65'
Желтая карточка
Б. Поттс
65'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
K. Best
46'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
М. Осмайич
46'
Замена
К. Рэмзи
️️️️
У. Кин
ГОЛ! 3:0!
И. Джонс
Пас отдал
М. Роджерс
37'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван ден Берг
Пас отдал
Д. Барласер
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Джонс
Пас отдал
М. Крукс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
3
Kian Best
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
(К)
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
28
Finn Cartwright
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Джош Коберн
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
24
Бангура
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
17
Роджерс
25
Джонс
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
3-4-2-1
28
Вудман
6
Линдсэй
16
Хьюз
14
Стори
44
Поттс
8
Уайтмэн
4
Ледсон
3
18
Осмайич
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Кин
17
МакНэйр
5
Кларк
5
Кларк
17
МакНэйр
17
Роджерс
20
Гринвуд
20
Гринвуд
17
Роджерс
25
Джонс
17
Силвера
17
Силвера
25
Джонс
25
Крукс
20
Гилберт
20
Гилберт
25
Крукс
4
Ледсон
6
Уотмоу
6
Уотмоу
4
Ледсон
18
Кин
47
Рэмзи
47
Рэмзи
18
Кин
3
7
Вудберн
7
Вудберн
3
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Стюарт
11
Стюарт
29
Фрекьяер-Йенсен
18
Осмайич
17
Эванс
17
Эванс
18
Осмайич
Остались в запасе
Мидлсбро
Престон
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Finn Cartwright
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Finn Cartwright
ЦП
28
Лау МакКейб
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Мидлсбро - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Риверсайд
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